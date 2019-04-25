Стилист Зверев ответит в суде за Байкал

Стилист Сергей Зверев вызван в суд по делу о пикете у стен Кремля. Телеведущий протестовал против строительства завода на берегах озера Байкал, пишет "Вечерняя Москва". "За мой одиночный пикет с плакатом "Против строительства завода на Байкале" в защиту озера на 13 мая назначили судебное заседание", – написал Зверев в Instagram.

Адвокаты намерены оспорить сам факт административного дела, доказав, что стилист не нарушал закон, протестуя у стен резиденции президента. По словам защиты, нигде не определено, что именно считать прилегающей территорией резиденции главы государства, передает телеканал "360".