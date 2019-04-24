Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
На видео, опубликованном Сергеем Зверевым, развитие ситуации с запертой Маркизой описывает консьержка. По ее словам, в ЖЭКе историей кошки не прониклись и, отказавшись отдавать ключ от двери, бросили: "Пусть сдохнет".
Тогда за дело взялся сам шоумен. "Я позвонил в диспетчерскую и мне сказали, что пришлют человека с ключами утром, но она же там уже шестые сутки!!!", – рассказал он. Подписчики с замиранием сердца стали ждать нового поворота в этой душещипательной истории.
"Кошку Маркизу спасли!!! С ЖЭКа соизволили прислать человека с ключом и он открыл подвал и Маркиза выбежала!!! Сейчас с ней все хорошо, покушала, поела и спит у консьержки!!!", – в комментариях отметил Сергей Зверев и его многочисленные поклонники смогли вздохнуть спокойно.
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