Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке

На своей странице в Instagram эпатажный шоумен Сергей Зверев поделился с подписчиками пугающей историей о кошке по кличке Маркиза, которая оказалась заперта в подвале его дома. Животному грозила голодная смерть, ведь ЖЭК отказывался выдавать ключ.

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