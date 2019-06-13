Звезда "Уральских пельменей" жестко прошлась по Нетиевскому

Сергей Исаев высказался о судебных дрязгах с бывшим коллегой Сергеем Нетиевским. "Уральские пельмени" все еще не уладили конфликт.

"Один из наших бывших участников не только за пределами видимости зрителей, но и за гранью разумного. Чего хочет человек, очень сложно понять. Хочет ли он что-то этим сказать или доказать?" – прокомментировал Сергей Исаев неадекватное, по его мнению, поведение экс-директора комического шоу.

Юморист отметил, что Фемида на стороне коллектива шоу "Уральские пельмени". По словам Исаева, права на все номера принадлежат ему и его коллегам. Меж тем сам Нетиевский должен выплатить экс-товарищам пять миллионов рублей. Решение суда уже вступило в силу, поэтому все имущество бывшего директора арестовано. Комик добавил, что должник не торопится исполнять свои материальные обязательства.

"Возможно, он решил, что является капитаном корабля. А это не так. У нас нет ярко выраженного капитана, мы единая команда, которая совместно управляет кораблем. Нетиевский решил, что он продюсер, а значит, выше всех остальных и должен быть богаче. Но он никогда не был продюсером, а был таким же членом нашей команды, как и все", - рассудил участник шоу "Уральские пельмени".

Исаев напомнил, что много лет назад, когда проект только зарождался, они вместе взяли кредит в банке и на общие деньги сняли первый выпуск программы. Юморист подчеркнул, что именно Сергей первый оторвался от коллектива "Уральских пельменей" и переехал в Москву.

Сергей Исаев признался, что на судах с Сергеем Нетиевским не присутствует. По словам звезды, из-за заседаний не остается времени на работу и семью. Сейчас шоу "Уральские пельмени" перед Фемидой представляет директор коллектива Евгений Орлов. Об этом сообщает "АиФ".