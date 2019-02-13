Жуткое происшествие вывело из себя экс-участника "Уральских пельменей"
Бывший участник юмористического коллектива сожалеет, что в аэропорту произошел такой страшный случай. Он отметил, что сам часто выбирает "Уральские авиалинии" и теперь будет осторожнее подниматься на трап. Звезда "Уральских пельменей" надеется, что виновных накажут. По мнению Нетиевского, этот случай должен побудить сотрудников других аэропортов проверить техническое оборудование.
"Увидел информацию про инцидент с падением трапа у самолета "Уральских авиалиний" в Барнауле. Очень жаль пострадавших людей. Сам часто летаю и теперь буду теперь осмотрительнее подниматься на трап. Как я понимаю, за подачу трапа несет ответственность аэропорт, а не "Уральские авиалинии", поэтому, надеюсь, разберутся по справедливости", – написал экс-директор шоу "Уральские пельмени".
Напомним, 12 февраля в аэропорту Барнаула обрушилась верхняя площадка трапа во время посадки пассажиров в самолет "Уральских авиалиний". Шесть человек упали, трое из них были доставлены в больницу. Пресс-служба аэропорта сообщила, что пострадавшим компенсируют лечение и перелет, передает Ura.ru.
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Простому народу позволили коснуться Примадонны
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей