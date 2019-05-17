Нетиевский поставил точку в конфликте с "Уральскими пельменями"
По словам представителя Нетиевского Ольги Куликовой, эти деньги – расходы экс-директора во время судов в трех инстанциях по иску "Уральских пельменей" и нового директора команды Натальи Ткачевой. Его адвокаты остались довольны решением суда.
Коллектив требовал с бывшего руководителя около 40 миллионов рублей. Однако, исковые претензии были отклонены в силу необоснованности.
Как сообщалось, весной 2016 года Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда должность руководителя временно занял Сергей Исаев. Осенью 2016 года Свердловский суд подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу.
"Уральские пельмени" намерены обжаловать решение по первому иску. Отмечается, что слушание назначено на 29 мая. Оно пройдет в Московском арбитражном суде.
"Уральские пельмени" – это российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре. С 2009 года на канале СТС выходит их одноименное телешоу.
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