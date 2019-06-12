Оставшийся без мужского органа и жилья Шура распродает свои зубы
В личном Instagram вокалист опубликовал свежий снимок. В кадре певец Шура держит на ладони вставные зубы. За спиной у артиста сумки, коробки, чемоданы и одежда грудой свалены у стены.
"Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы", - пошутил Шура. Интернет-обыватели, зная о бедах, которые одолели знаменитость, откликнулись на предложение и выразили готовность приобрести вставную челюсть.
Напомним, пару лет назад стало известно, что роскошной квартирой певца Шуры завладели черные риелторы. Вокалист через суд пытался доказать, что его единственное жилье присвоили обманным путем.
В программе "Привет, Андрей!" он поведал, что купил апартаменты в 2003 году за 100 тысяч. В то время он употреблял наркотики, и ему предложили переписать недвижимость на других людей. В итоге владелец недвижимости лишился собственности из-за долгов, а вокалиста выкинули на улицу. Певец Шура решил не отчаиваться, он вознамерился взять ипотеку.
Меж тем вскоре врачи поставили ему страшный диагноз – онкология. Рак нашли довольно поздно. Звезде сделали операцию, он лишился одного яичка.
После певец Шура столкнулся с новой проблемой. Поговаривают, что артист злоупотребляет алкоголем и уже несколько раз проходил лечение в наркологической клинике, но пока безрезультатно.
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