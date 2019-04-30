Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар
Как сообщает Telegram-канал "Только никому...", сегодня, 30 апреля, состоялось слушание в Черемушкинском суде по делу певца Шуры. Экставагантный исполнитель тщетно пытается вернуть себе переписанную на посторонних людей квартиру – свое единственное жилье, которое он много лет назад купил за 100 тысяч долларов.
Артист утверждает, что стал жертвой черных риелторов при оформлении договора. "Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правда открылась, когда неизвестные попытались проникнуть в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры", – говорил в недавнем интервью исполнитель.
Певец также подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД. И вот сегодня в ходе слушаний Шура объявил, что ставил подписи на документах в состоянии аффекта. Исполнитель попытался оспорить сделку, признавшись, что совершал все действия под влиянием наркотиков. Однако такая откровенность его не спасла – суд отклонил иск Шуры.
Тем не менее артист не намерен сдаваться. "Мне не понятно, почему судья отказала мне в удовлетворении иска", – объявил Шура на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певец объяснил, что в ходе судебного разбирательства свидетель подтвердил, что было мошенничество, и теперь надеется, что "дело сдвинется в рамках уголовного".
Напомним, певец Шура (Александр Медведев) прославился благодаря песням "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна". На пике популярности он пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Недавно стало известно, что тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. По словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно.
"Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец лежал на операционном столе в одинцовском военном госпитале. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.
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