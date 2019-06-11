Сын сделал шокирующее заявление о намеренном отравлении Алибасова
Бари Алибасов – младший отметил, что единственным свидетелем произошедшего был сам шоумен. "Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили", – цитирует Алибасова-младшего агентство городских новостей "Москва".
Сын шоумена пояснил, что "на студии постоянно проходной двор". "Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам", – заявил наследник Бари Алибасова.
Мужчина также рассказал, что сейчас его отец находится в не вполне адекватном состоянии, но может прийти в себя уже завтра, 12 июня. Еще одна версия, по словам Бари Алибасова – младшего, что продюсер выпил средство для прочистки труб по ошибке, так как упаковка "Крота" имеет сходство с бутылкой газировки. Он добавил, что, по данным врачей НИИ им. Н. Склифосовского, где лечится шоумен, аналогичные инциденты уже произошли с сотнями других семей.
Напомним, в ночь на 5 июня Бари Алибасов был доставлен в больницу. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателя группы "На-На". Шоумен провел в состоянии медикаментозного сна пять суток.
Что происходит с крупнейшим российским авиаперевозчиком
Артист ненавидит одиночество
Подробности ужасной трагедии
Балерине неожиданно утерли нос
Популярные темы форума
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Собака.....
Отчим пристает . Что делать мне?
Не хочу больше жить!
Оленевода Собякина в отставку.
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Разведенка с прицепом
Должен отслужить в армии
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Лукавый доит Россию, как корову...
Подруга оказалась лесбиянкой
Где недорого отдохнуть летом?
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
На каком месяце уже виден живот?
Как побороть лень?
Собака.....
хочу замуж за Васю из шаров
Детей перестали нормально называть
Милые или дерзкие?
Помогу с деньгами. Пишите!