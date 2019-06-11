Сын сделал шокирующее заявление о намеренном отравлении Алибасова

Сын продюсера высказал сенсационную версию печального инцидента с создателей группы "На-На". Мужчина не исключает вероятность того, что Бари Алибасов был намеренно отравлен.

Бари Алибасов – младший отметил, что единственным свидетелем произошедшего был сам шоумен. "Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили", – цитирует Алибасова-младшего агентство городских новостей "Москва".

Сын шоумена пояснил, что "на студии постоянно проходной двор". "Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам", – заявил наследник Бари Алибасова.

Мужчина также рассказал, что сейчас его отец находится в не вполне адекватном состоянии, но может прийти в себя уже завтра, 12 июня. Еще одна версия, по словам Бари Алибасова – младшего, что продюсер выпил средство для прочистки труб по ошибке, так как упаковка "Крота" имеет сходство с бутылкой газировки. Он добавил, что, по данным врачей НИИ им. Н. Склифосовского, где лечится шоумен, аналогичные инциденты уже произошли с сотнями других семей.

Напомним, в ночь на 5 июня Бари Алибасов был доставлен в больницу. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателя группы "На-На". Шоумен провел в состоянии медикаментозного сна пять суток.