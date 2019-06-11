Ничего не осознает: появилось первое видео с очнувшимся Алибасовым
Шоумен лежит на кровати, закинув руки за голову. При этом медработники помогают ему приподняться.
"Приподнимитесь, пожалуйста. Подушку не забудь. Помочь? Конечно, помочь", – слышится за кадром. Видео появилось в Telegram-канале "Говорит Москва".
Напомним, Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен не может говорить и временно потерял память.
Как писали "Дни.ру", в ночь на 5 июня продюсер был доставлен в больницу. Бари Алибасов перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателя группы "На-На".
Медики пристально наблюдают за состоянием пациента. Ранее наследник шоумена, Бари Алибасов – младший рассказал, что отец, выйдя из комы, еще не осознает происходящее.
Шоумен получил сильные повреждения
Артист ненавидит одиночество
Солист группы "Дюна" проводит много времени под палящим солнцем
Шоумен возмущен происходящим
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