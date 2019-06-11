Ничего не осознает: появилось первое видео с очнувшимся Алибасовым

Обнародован ролик из больницы, где находится создатель группы "На-На". Бари Алибасов выглядит ничего не осознающим вокруг.

Шоумен лежит на кровати, закинув руки за голову. При этом медработники помогают ему приподняться.

"Приподнимитесь, пожалуйста. Подушку не забудь. Помочь? Конечно, помочь", – слышится за кадром. Видео появилось в Telegram-канале "Говорит Москва".

Напомним, Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен не может говорить и временно потерял память.

Как писали "Дни.ру", в ночь на 5 июня продюсер был доставлен в больницу. Бари Алибасов перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателя группы "На-На".

Медики пристально наблюдают за состоянием пациента. Ранее наследник шоумена, Бари Алибасов – младший рассказал, что отец, выйдя из комы, еще не осознает происходящее.