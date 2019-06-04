Обнародовавший результаты ДНК-теста Борисов шокировал дочь известного актера

Дмитрий Борисов поставил в точку в семейной истории советского актера Александра Белявского. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Первого канала внебрачные дети артиста получили результаты ДНК-экспертизы.

В 2014 году – через два года после смерти Владимира Белявского – прессе стало известно о некой Любови Третьяковой. Женщина заявила, что является внебрачной дочерью звезды советского кино. По словам предполагаемой наследницы артиста, отец знал о ее существовании, но как-либо принимать участие в ее жизни не хотел.

Уже в этом году известная актриса Наталья Старых тоже выступила с заявлением. Артистка считает себя незаконнорожденной дочерью Александра Белявского. По словам Старых, отец ее принял и она была частой гостьей в его доме. Слова Натальи подтвердила законная дочь звезды от первого брака – Надежда. Выяснилось, что женщины давно дружат, их познакомили родители.

На днях в редакцию программы "Пусть говорят" позвонила родная дочь Любови Третьяковой – Ярослава. Девушка поведала, что готова пройти ДНК-тест, чтобы выяснить, действительно ли она внучка Александра Белявского.

Старшая дочь артиста – Надежда Белявская – согласилась сдать биоматериал для проведения генетического исследования. Также было решено проверить ее родство с Натальей Старых. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" озвучили результаты исследования-ДНК.

Но перед этим генетик, приехавший на съемки ток-шоу, объяснил, что результаты крайне приблизительные и могут быть ошибочными. Специалист отметил, что в идеале необходимо сравнивать сводных сестер, а не тетю с племянницей.

"Ярослава, вы предполагаемая племянница Надежды. Это и так довольно дальнее родство, плюс ситуация усугубляется тем, что ваша мама Любовь – предполагаемая сводная единокровная сестра Надежды, поэтому результаты данного исследования могут быть неоднозначными. Лучше такой тест проводить именно с Любовью", – рассудил эксперт.

После ведущий шоу "Пусть говорят" распечатал конверт. "Вероятность того, что вы – тетя и племянница, – 0,7%. Вероятность того, что вы – двоюродные сестры, составляет 16%, а вероятность того, что вы не родственники, составляет 83%. Наиболее вероятно, что, нет, вы не родственники", – озвучил шоумен.

После вскрыли итоги теста на родство между Надеждой и Натальей. "Мы провели сразу два исследования, чтобы получить более достоверный результат. В итоге он получился однозначный", – сообщил специалист-генетик присутствующим в студии "Путь говорят".

Первый тест показал, что с вероятностью 99,5% женщины не являются родственниками. Второе исследование на установление единокровного родства по Х-хромосоме доказало, что родство Старых и Белявской практически исключено. Наталья и Надежда были шокированы итогами программы.