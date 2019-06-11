Потерявшего память Бари Алибасова втянули в мерзкий гей-скандал
Целую неделю отечественные СМИ публикуют даже самые незначительные новости о госпитализированном продюсере, который перепутал жидкость для прочистки труб с соком и получил ожоги внутренних органов. Вся страна переживает за Бари Алибасова и молится о его выздоровлении.
Меж тем шоумен оказался втянут в грязный гей-скандал. Продюсера группы "На-на" обвинили в связи с молодым красавцем. Якобы помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь и есть его тайный любовник. Отмечается, что именно он был рядом со звездой в ночь трагедии и вызвал скорую помощь.
В России о Сергее мало что известно, однако на Украине его знают, как человека, который сделал карьеру в компании "Уголь Украины" благодаря интиму с высокопоставленным руководителем мужского пола. Сообщается что после событий 2014 года Моцарь переехал в Москву и пристроился к Бари Алибасову.
Пишут, что свадьба Сергея на некой красавице Светлане – фикция, прикрытие. Мол, молодые сыграли свадьбу в один день с Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной неспроста. Более того, шоумен даже включил помощника в свое завещание, доверив ему любимого кота. Об этом сообщает Paparazzi.ru.
Напомним, сейчас шоумен находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и сегодня, 10 июня, пришел в себя. Бари Алибасов не может говорить и временно потерял память.
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