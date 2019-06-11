"Начинает крыша ехать": оставленный женой и детьми Прилучный очень страдает
Скоро на экраны выйдет сериал "В клетке". В этом проекте Павел Прилучный и Агата Муцениеце работали вместе. Артист признался, что любит сниматься с супругой, так как она очень талантливая и всегда спасает его от чувства одиночества.
"Мне с Агатой приятно работать, приятно проводить много времени вместе. Я чувствую в этом необходимость: у меня начинает крыша ехать, когда я один. Терпеть не могу одиночество. Видите, окружил себя детьми, собаками, кошками... Одиночество – это вообще не для меня", —рассказал Прилучный.
Между тем Павел и Агата не скрывают, что в их семье конфликты не редкость. В основном звезды ругаются из-за ревности и недопонимания. В спорных ситуациях Муцениеце старается уступить мужу, так как считает его главным в семье.
"Мужчина действительно голова, а женщина – шея. Это мне еще в 14 лет учительница по латышскому в школе рассказала: "Агата, запомни, куда шея повернет, туда и голова поворачивает", – рассудила актриса.
Павел Прилучный поведал также, что после восьми лет брака нет необходимости в романтике. Звезды давно не устраивают друг другу ужины при свечах. Все свободное время Агата и Павел посвящают детям – шестилетнему Тимофею и трехлетней Мие.
"Только родив детей, ты понимаешь, что такое вселенская любовь. Думала, я никогда ее не почувствую", – отметила супруга Павла Прилучного в беседе с Peopletalk.
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