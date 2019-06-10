Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе
В телешоу "Новые русские сенсации" на канале НТВ Елена Ксенофонтова заявила, что в свое время ей пришлось покинуть театр Армена Джигарханяна. После того как Виталина Цымбалюк-Романовская заняла кресло директора, актрису начали выживать с работы.
"С этого дня мне была объявлена война. С этого дня в течение десяти месяцев готовился и выжидался момент, чтобы побольнее меня ударить. И он наступил", – рассказала Ксенофонтова.
По словам артистки, Цымбалюк-Романовская так перекроила ее роль, что на сцену выходить стало стыдно. Ксенофонтова добавила, что вслед за ней вынуждены были написать заявления об уходе еще несколько талантливых актеров.
"Мне все говорят: "Как ты вовремя ушла!" Но давайте будем реалистами. Не ушла бы я тогда, меня бы "ушли" и сделали это омерзительно", - сообщила Елена телевизионщикам.
Пианистка поспешила опровергнуть слова звезды. По ее словам, худрук театра был недоволен Ксенофонтовой. Экс-супруга Джигарханяна даже процитировала его: "Очень средняя актриса. Два-три штампа, не более".
Цымбалюк-Романовская сообщила, что Ксенофонтова за спиной у Джигарханяна устроила два бенефиса. "Если проверить бухгалтерию тех премьер, возможно обнаружение незаконных бюджетных растрат при предыдущих директорах. Джигарханян ни на одной премьере не присутствовал", – написала Виталина в Facebook.
Пианистка рассказала, что, когда Армен Борисович в очередной раз был госпитализирован, Елена пыталась выступить в качестве режиссера. "Он слег в больницу, откуда позвонил режиссеру и сказал: "Отменяйте премьеру. А в следующую дату вместо актрисы Ксенофонтовой будет играть актриса Мухина", – поведала Виталина Цымбалюк-Романовская.
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