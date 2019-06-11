Кейт Миддлтон побила надоедливую соперницу
Накануне портал Express.co провел опрос, кто самый популярный среди британской семьи. Иеган Маркл набрала всего 25% голосов. А герцогиня Кембриджская, в свою очередь, целых 31%,
На последних строчках расположились принцы Ульям и Гарри, набравшие по 20 процентов каждый. Первое же место в рейтинге самых популярных членов британской семьи с большим отрывом заняла Елизавета II. Ей удалось набрать 42% голосов.
Кэтрин и Меган уже давно сталкивают лбами. Недавно герцогиня Сассекская стала негласной победительницей в так называемой "войне роз". Более того, ее назвали самой влиятельной женщиной Британии. А вот Миддлтон даже не вошла в этот список.
Напомним, ради отношений с принцем Уильямом Кейт Миддлтон абсолютно потеряла независимость. Герцог Кембриджский подавлял ее и заставлял чувствовать себя рабыней. Как писали ранее Дни.ру, время от времени девушка считала само собой разумеющимся, что к ней относились как к слуге, а не как к его возлюбленной
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