Кейт Миддлтон побила надоедливую соперницу

На днях герцогини слились в очередном поединке. Публика внимательно следит за каждой победой и промахом королевской семьи Британии.

Накануне портал Express.co провел опрос, кто самый популярный среди британской семьи. Иеган Маркл набрала всего 25% голосов. А герцогиня Кембриджская, в свою очередь, целых 31%,

На последних строчках расположились принцы Ульям и Гарри, набравшие по 20 процентов каждый. Первое же место в рейтинге самых популярных членов британской семьи с большим отрывом заняла Елизавета II. Ей удалось набрать 42% голосов.

Кэтрин и Меган уже давно сталкивают лбами. Недавно герцогиня Сассекская стала негласной победительницей в так называемой "войне роз". Более того, ее назвали самой влиятельной женщиной Британии. А вот Миддлтон даже не вошла в этот список.

Напомним, ради отношений с принцем Уильямом Кейт Миддлтон абсолютно потеряла независимость. Герцог Кембриджский подавлял ее и заставлял чувствовать себя рабыней. Как писали ранее Дни.ру, время от времени девушка считала само собой разумеющимся, что к ней относились как к слуге, а не как к его возлюбленной