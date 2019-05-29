Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон

Биограф Эндрю Мортон в своей книге "Уильям и Кэтрин" рассказал, на какие жертвы пошла Кейт ради замужества. Кейт Миддлтон абсолютно потеряла независимость.

Герцог и герцогиня Кембриджские вступили в брак в 2011 году, но отношения их начались в далеком 2001-м. Однако не все было так просто: влюбленные разошлись в 2004 году, а в 2007-м последовало еще расставание. Для Кейт Миддлтон это был жестокий удар, и она сделала все, чтобы остаться с любимым.

Писатель сообщил, что Кейт пришлось отказаться от своей независимости, когда она вернулась к принцу Уильяму. "Однако есть одна жертва этого романтического воссоединения: сама Кейт", – цитирует Эндрю Мортона Express.co.uk.

Он утверждает, что некоторые из ее друзей верили, что "она отказалась от независимости ради комфорта и приключений – ради безопасности".

Также биограф пишет, что в апреле 2007 года, когда появилась неофициальная информация о том, что роман между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон закончился, "немногие из ее друзей пролили слезы". Он добавил, что большинство из них отреагировало так: "Слава Богу, что все кончено!"

"В течение многих лет они беспомощно наблюдали, как Кейт, чья университетская диссертация была посвящена Льюису Кэрроллу, постепенно исчезла в королевской кроличьей норе в стране чудес Виндзора, оставив своих друзей в дураках", – констатировал Эндрю Мортон.

Один из знакомых Кейт Миддлтон рассказал биографу, что за время, проведенное с принцем Уильямом, она расстроила многих друзей, не прикладывая никаких усилий, чтобы увидеть их. Кроме того, Мортон сообщает, что герцогиня Кембриджская была очень несчастна в отношениях, когда Уильям заставил ее чувствовать себя рабыней.

"Упрямый и волевой Уильям подавлял Кейт, и время от времени она считала само собой разумеющимся, что к ней относились как к слуге, а не как к его возлюбленной", – отметил биограф.