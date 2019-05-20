Замученная детьми Миддлтон сбежала в лес

Кейт Миддлтон удивила необычной фотосессией. Герцогиню Кембриджскую запечатлели в то время, когда она раскачивалась на тарзанке. Непривычен и наряд супруги принца Уильяма – джинсы и рубашка.

Фотографии Кейт Миддлтон в неофициальной обстановке британцам понравились. Герцогиня Кембриджская вышла из положенного по королевскому протоколу образа, облачившись в практичный наряд для прогулок на природе – и сменив каблуки на ботинки на шнуровке.

Тарзанка, на которой запечатлена Кейт Миддлтон – часть дизайна сада "Назад к природе" Герцогиня создала его вместе с известными ландшафтными дизайнерами и намерена на днях его представить широкой общественности. Событие приурочено к ежегодной Выставке цветов, открытие которой состоится скоро в Челси.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть ее сад в понедельник!", "Какой красивый человек – и внутри, и снаружи", "Она удивительная! Она чтит традиции, но остается доступной и приземленной", "Лучшая герцогиня в мире и наша будущая королева. Она такая красивая, Уильяму так повезло", – восторгаются подданные Ее Величества.

Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям воспитывают троих детей: 5-летнего Джорджа Александра Луи, 4-летнюю дочь Шарлотту Елизавету Диану и маленького принца Луи Артура Чарльза. Малыш появился на свет в апреле 2018 года, герцогиня Кембриджская во время беременности страдала от сильного токсикоза.

Троих детей Кейт Миддлтон и принц Уильям в последнее время часто выводят на прогулки в сад своего норфолкского поместья. Там герцогиня посадила много незабудок – это были любимые цветы ее покойной свекрови, принцессы Дианы, напоминает Cosmo.ru. Но иногда Миддлтон находит время, чтобы отдохнуть от трудного дела воспитания подрастающего поколения.