Обливший грязью Пугачеву Васильев ответил за "слонопотамные ноги"

Известному российскому кутюрье Александру Васильеву пришлось оправдываться. Модельер нелестно отозвался об Алле Пугачевой.

Васильев давал интервью YouTube-каналу "А поговорить?", когда его попросили прокомментировать высказывание о Примадонне. Модельер, беседуя с журналистами, назвал Аллу Пугачеву "законодательницей дурного вкуса в России" с ужасной прической и безобразными балахонами. Также Александр Александрович раскритиковал любовь артистки к коротким платьям. Он отметил, что звезда должна прикрывать "слонопотамные ноги".

"Я это сказал и этого не отрицаю, – подтвердил Васильев. – Я считаю, что дурной вкус спутник жизни многих нарядов. Но дурной вкус 80-х, 90-х – это уже музейная редкость. Винтаж, является винтажем, а сегодня в моде дурной вкус. Все, что сегодня в моде в 2019 году зиждется не на элегантности и хорошем вкусе, а на дурном вкусе. В моде ярко-розовое, ярко-зеленое. Все, что носила Алла Борисовна, сегодня, как ни странно, что 15 лет назад казалось диким уродством, сегодня таковым не кажется, а очень модной изюминкой".

Ведущая шоу Анна Шихман пристыдила кутюрье за грубое высказывание. Журналистка отметила, что называть ноги Аллы Пугачевой "слонопотамными" публично нельзя.

"Я считаю, когда дама полна, мини ей носить не надо. Были моменты у дивы, когда она была очень полной и продолжала носить мини", – заявил Васильев и добавил, что это видео не должно было появиться в широком доступе, собеседник обещал ему приватность, но слова своего не сдержал.

После Александр Александрович сообщил, что изменил свое отношения к нарядам Аллы Пугачевой. Кутюрье понял, что нелепый образ Примадонны был продиктован скорее необходимостью нежели дурновкусием.

"Алла Борисовна небольшого роста, особенно сейчас. Выступала она на стадионах пятнадцатитысячных. Если бы она была одета в приталенную одежду, ее никто бы не видел. Она бегала аки сумасшедшая по огромным площадкам футбольного поля и этот балахон ей служил знаменем этого искусства. Раньше я этого не понимал", – рассудил модельер.

По словам Александра Александровича, пышные парики и ботинки на больших платформах в гардеробе Аллы Пугачевой тоже появились не случайно. "Она хотела увеличить себя для пропорции огромного стадиона", – рассудил модный эксперт.

Васильев добавил, что слов, сказанных ранее, не стыдится. Кутюрье отметил, что говорил тогда то, что думал.