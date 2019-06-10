Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
Шоумен остается в медикаментозном сне. Изначально планировалось продержать знаменитость в состоянии седации только два дня, однако из-за тяжести повреждений искусственную кому решили продлить.
Бари Алибасов все еще не проснулся, он находится в беспамятстве уже четвертый день. Медики проводят все необходимые манипуляции, чтобы помочь шоумену.
По мнению докторов, жуткие ожоги добивают знаменитость. Есть вероятность, что звезда никогда не сможет глотать из-за тяжелейшего поражения пищевода. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Накануне сын продюсера Бари Алибасов – младший сообщил прессе, что ситуация стабильно тяжелая, однако угрозы жизни и развития осложнений нет. При этом возможны проблемы с кишечником.
"Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", – рассказал наследник музыкального продюсера.
Напомним, что в ночь на 5 июня шоумена госпитализировали. Продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Супруга звезды, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителем бытовой химии.
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