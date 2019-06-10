Сын высказался об осложнениях у Алибасова
По словам наследника, шоумен четвертый день находится в медикаментозном сне. В искусственной коме все силы Бари Алибасова идут на восстановление.
"С дыхательными путями, с желудком проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", – сказал сын знаменитости.
Бари Алибасов – младший опроверг слухи о возникшем у отца делирии – психическом расстройстве из-за отравления. По его словам, ситуация стабильно тяжелая, однако угрозы жизни и развития каких-либо осложнений пока нет.
"Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут: "Все окей", и начнется уже реабилитация", – цитирует Бари Алибасова – младшего сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что в ночь на 5 июня известный продюсер попал в больницу. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Шоумен получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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