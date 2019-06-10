Представитель Алибасова раскрыл претензии к производителю "Крота"

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горожанкин рассказал журналистам, что упаковка средства для прочистки сантехники "Крот", которым отравился Алибасов, не соответствует ГОСТу.
Такое заключение было сделано экспертами в апреле этого года, проведшими исследование по просьбе женщины, также по ошибке выпившей "Крота". Пострадавшей не удалось выжить, говорит Горожанкин. Ее родственники связались с семьей Алибасова, узнав про несчастный случай и намерение судиться с производителем.
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