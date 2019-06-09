Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
Сообщается, что врачи диагностировали у знаменитости делирий. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Делирий – это психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. В этом состоянии больные страдают от галлюцинаций, чаще всего зрительных, бредят, перестают ориентироваться в пространстве и во времени. Примечательно, что во время делирия пациент может быть опасен для себя и окружающих.
Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Шоумен получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Добавим, что сын знаменитости Бари Алибасов-младший ранее сообщил журналистам, что врачи погрузили продюсера в медикаментозный сон. Шоумен дышит самостоятельно. По словам наследника звезды, у Бари Алибасова-старшего также "проблемы с ожогами в кишечнике". Медики планируют наблюдать за звездой до понедельника.
"Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все", – пояснил сын звезды РИА Новости.
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