Неожиданно заговорили о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри
Букмекерская контора "Coral" сообщает, что королевская чета "почти наверняка" в скором времени решится на второго ребенка. По словам эксперта, вскоре у новорожденного Арчи появится младший брат или сестричка, с которыми можно будет играть.
Профессиональные спорщики считают 2020 год самым вероятным для рождения второго наследника Меган Маркл и принца Гарри. В настоящее время ставка на то, что о пополнении объявят в следующем году, составляет 5/4.
Меж тем, на то, что о беременности станет известно до 31 декабря 2019 года, ставка составляет 8/1.Также букмекеры предлагают ставку 2/1 на объявление о рождении ребенка в 2021 году и 5/1 на 2022 год.
"Почти наверняка Меган Маркл и Принц Гарри пополнят свою цветущую семью в ближайшие несколько лет, и мы думаем, что вторая беременность, скорее всего, наступит в следующем году",– цитирует эксперта "Coral" The Daily Express.
Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи. Пара показала наследника миру через два дня после его рождения.
К обсуждению подключились профессиональные спорщики
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