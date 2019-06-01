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Неожиданно заговорили о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл, принц Гарри и их первенец . Фото: www.globallookpress.com.
Британские букмекеры убеждены, что герцог и герцогиня Сассекские вскоре объявят о втором ребенке. Поговаривают, что Меган Маркл забеременеет до конца текущего года.
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Букмекерская контора "Coral" сообщает, что королевская чета "почти наверняка" в скором времени решится на второго ребенка. По словам эксперта, вскоре у новорожденного Арчи появится младший брат или сестричка, с которыми можно будет играть.

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Профессиональные спорщики считают 2020 год самым вероятным для рождения второго наследника Меган Маркл и принца Гарри. В настоящее время ставка на то, что о пополнении объявят в следующем году, составляет 5/4.

Меж тем, на то, что о беременности станет известно до 31 декабря 2019 года, ставка составляет 8/1.Также букмекеры предлагают ставку 2/1 на объявление о рождении ребенка в 2021 году и 5/1 на 2022 год.

"Почти наверняка Меган Маркл и Принц Гарри пополнят свою цветущую семью в ближайшие несколько лет, и мы думаем, что вторая беременность, скорее всего, наступит в следующем году",– цитирует эксперта "Coral" The Daily Express.

Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи. Пара показала наследника миру через два дня после его рождения.

Автор: Руслана Алексеева1 июня 2019, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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