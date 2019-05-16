Стало известно об усыновлении в семье Меган Маркл
По словам астролога, герцог и герцогиня Сассекские, вероятно, усыновят ребенка из-за границы. По словам Джессики Адамс, это случится в течение ближайших лет.
"Рождение второго ребенка – возможно, даже усыновление из-за границы, предположительно, произойдет в семье в 2021 или 2022 году", – приводит слова эксперта Express.co.uk. Специалист по астрологии добавила, что Меган Маркл и принц Гарри будут "модернизировать" королевскую семью с ее устоявшимися правилами.
"Виндзорский дом собирается пройти через одну из самых бурных глав за многие годы, и Гарри и Меган в этом ему помогут", – заявила Адамс. По ее мнению, герцог и герцогиня Сассекские проведут в монаршем укладе некие собственные "реформы".
Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи. Пара показала наследника миру через два дня после его рождения.
Как писали "Дни.ру", с новым членом семьи уже познакомились королева Елизавета II и принц Филипп. Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с сыном Меган Маркл и принца Гарри. Герцогиня Кембриджская сделала малышу трогательный подарок – она подарила ему игрушечного кролика.
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