Только вернувшаяся Лопырева сбежала с сыном из страны

Модель и телеведущая побыла на родине всего несколько дней. Виктория Лопырева вновь отправилась в дальние страны.

Еще зимой теледива уехала в США. В Майами у российской знаменитости появился на свет первенец. В заботах о новорожденном Виктория Лопырева прожила на чужбине три месяца, и, судя по всему, даже не думала возвращаться в родные края.

Меж тем в середине мая она неожиданно сорвалась с места и вместе с грудничком приехала в Канны. Виктория захотела попасть на закрытие знаменитого кинофестиваля. К сожалению, планам Лопыревой не суждено было сбыться: на красную дорожку она не попала – модель не смогла оставить сына даже на несколько часов.

Оказавшись в Европе, Лопырева решила навестить Москву. Перелет занял всего несколько часов. На радость поклонникам в соцсетях Виктории Лопыревой появились снимки из российской столицы. Интернет-обыватели решили, что звезда вернулась насовсем и вскоре появится на экранах.

К удивлению фанатов, Виктория провела дома всего два дня и снова сбежала на чужбину. "Спасибо, Москва! Было тепло", – написала она в личном аккаунте Instagram.

Теперь Виктория Лопырева улетела во Францию. В Париже она остановилась в фешенебельном отеле Four Seasons Hotel George V.

Напомним, Виктория Лопырева 6 февраля родила сына. Мальчика назвали в честь известного футболиста Марком-Лео. Отца ребенка звезда долгое время скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов.