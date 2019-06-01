Только вернувшаяся Лопырева сбежала с сыном из страны
Еще зимой теледива уехала в США. В Майами у российской знаменитости появился на свет первенец. В заботах о новорожденном Виктория Лопырева прожила на чужбине три месяца, и, судя по всему, даже не думала возвращаться в родные края.
Меж тем в середине мая она неожиданно сорвалась с места и вместе с грудничком приехала в Канны. Виктория захотела попасть на закрытие знаменитого кинофестиваля. К сожалению, планам Лопыревой не суждено было сбыться: на красную дорожку она не попала – модель не смогла оставить сына даже на несколько часов.
Оказавшись в Европе, Лопырева решила навестить Москву. Перелет занял всего несколько часов. На радость поклонникам в соцсетях Виктории Лопыревой появились снимки из российской столицы. Интернет-обыватели решили, что звезда вернулась насовсем и вскоре появится на экранах.
К удивлению фанатов, Виктория провела дома всего два дня и снова сбежала на чужбину. "Спасибо, Москва! Было тепло", – написала она в личном аккаунте Instagram.
Теперь Виктория Лопырева улетела во Францию. В Париже она остановилась в фешенебельном отеле Four Seasons Hotel George V.
Напомним, Виктория Лопырева 6 февраля родила сына. Мальчика назвали в честь известного футболиста Марком-Лео. Отца ребенка звезда долгое время скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов.
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