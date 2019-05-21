Виктория Лопырева получила плевок в душу за роды за границей

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырева вспомнила о своих переживаниях трехмесячной давности. Девушка поделилась сокровенными деталями своих родов.



Модель выложила в свой Instagram фото из роддома в Майями. На нем она вместе со своим врачом держит на руках новорожденного сына Марка Лео. Это в первую очередь пост благодарности доктору Сильверсу.

Лопырева называет его суперобаятельным доктором с отличным чувством юмора, который на миллион процентов уверен в том, что делает. Модель отмечает: неважно, кто ты – дочь одного из президентов Америки или пациент, попавший в госпиталь по скорой, в любом случае можно быть спокойной. Доктор Сильверс сделает все возможное, чтобы роды прошли максимально правильно и комфортно.

"Если бы Стивена не существовало, его точно стоило бы придумать!" – восторженно заявляет телеведущая.



Виктория предупреждает, что врач ироничен и саркастичен. Но на уровень его профессионализма это никак не влияет. Также она отметила, что это не реклама. Доктору она не нужна, да и Instagram он завел после долгих уговоров.

Оказалось, многие фанатки Лопыревой рожали у этого же врача. Под постом возникла горячая дискуссия. Многие стали рассказывать о своих удачных родах у этого специалиста, передавать ему пламенные приветы.

Но нашлись и те, кто начал сеять раздор. Язвительные подписчики стали донимать звезду колкими вопросами.

"Чего вам всем в России не рожается?" – отреагировала одна из поклонниц.