Родившая Лопырева вернулась в Россию

Виктория Лопырева спустя полгода вернулась из Америки в Россию. Именно в США белокурая модель родила первенца.

О том, что Виктория Лопырева появилась в Москве, стало известно после того, как модель опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео, сделанные в центре столицы. В Stories Лопырева выложила несколько роликов, которые записала вблизи Кремля, и сообщила по-английски: "Добро пожаловать домой!" А также продемонстрировала снимок, где позирует в коротком легком платье в красный цветочек.

Как долго пробудет в Москве Виктория, неизвестно. Модель не раз признавалась: она много путешествует не только из-за работы, но и потому, что не любит холод. Рожать первенца она планировала в России, но, удрученная погодой, решила отправиться в более теплую страну.

Напомним, что первенец Лопыревой появился на свет в начале февраля в одном из престижных медицинских центров США. Мальчик получил имя Марк Лионель. Модель предпочитает не показывать малыша, однако периодически публикует фотографии ребенка, предварительно закрывая его лицо смайликами.

Отцом сына Виктории Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов. Ходили слухи, что ради блондинки он оставил жену с двумя детьми. Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В недавнем интервью "золотой голос России" дал понять, что относится к избраннику Виктории Лопыревой с долей недоверия. "Я, наоборот, сказал ей: "Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир", – заметил певец.