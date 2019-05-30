Родившая Лопырева вернулась в Россию
О том, что Виктория Лопырева появилась в Москве, стало известно после того, как модель опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео, сделанные в центре столицы. В Stories Лопырева выложила несколько роликов, которые записала вблизи Кремля, и сообщила по-английски: "Добро пожаловать домой!" А также продемонстрировала снимок, где позирует в коротком легком платье в красный цветочек.
Как долго пробудет в Москве Виктория, неизвестно. Модель не раз признавалась: она много путешествует не только из-за работы, но и потому, что не любит холод. Рожать первенца она планировала в России, но, удрученная погодой, решила отправиться в более теплую страну.
Напомним, что первенец Лопыревой появился на свет в начале февраля в одном из престижных медицинских центров США. Мальчик получил имя Марк Лионель. Модель предпочитает не показывать малыша, однако периодически публикует фотографии ребенка, предварительно закрывая его лицо смайликами.
Отцом сына Виктории Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов. Ходили слухи, что ради блондинки он оставил жену с двумя детьми. Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В недавнем интервью "золотой голос России" дал понять, что относится к избраннику Виктории Лопыревой с долей недоверия. "Я, наоборот, сказал ей: "Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир", – заметил певец.
Люди молятся и называют увиденное чудом
Камнем преткновения является его внешность
Продюсер признался, что не ожидал такого
Балерина получила по заслугам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Однополые браки.
кто скучает по ссср?
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Стыдно ли быть содержанкой?
Подарил ужасную машину
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Почему девушки не делают первый шаг?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Много сексуальных партнеров
Тимати посвятил Децлу песню
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей