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Обнимающая Галустяна Лопырева отлично провела время

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая встретилась с друзьями в Майами. Виктория Лопырева выглядела роскошно.
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В личном Instagram блондинка опубликовала свежий снимок. Звезда запечатлена в компании близких друзей. На групповом фото Виктория Лопырева нежно обнимает юмориста Михаила Галустяна за плечо.

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Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Судя по всему, телеведущая решила познакомить своего мужа бизнесмена Игоря Булатова с артистами. Чета посетила концерт Александра Реввы и Михаила Галустяна "Смешной и еще смешнее", с которым юмористы приехали в Америку. Отчет о мероприятии Лопырева опубликовала в Stories.

Знаменитость выразила надежду, что встречи за океаном станут случаться чаще. Скорее всего, Виктория Лопырева отлично провела время.

Отметим, что поклонники обратили внимание насколько телеведущая выше Михаила Галустяна. Юморист кажется рядом с роскошной Лопыревой совсем крошкой. "Вика, у тебя какой рост? Подскажи, пожалуйста..." – написала звезде интернет-обывательница. "177см", – коротко ответила Виктория Лопырева. "Это круто, высокая", – отозвалась та.

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Напомним, в начале февраля Виктория Лопырева произвела на свет первенца, которого назвала Марк Лео. Отца ребенка звезда долгое время скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов. Виктория Лопырева отметила как-то, что материнство не мешает ей вести активную светскую жизнь. Звезда и ее избранник часто выбираются куда-нибудь без ребенка.

Автор: Руслана Алексеева11 апреля 2019, 21:01
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