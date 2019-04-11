Обнимающая Галустяна Лопырева отлично провела время

Телеведущая встретилась с друзьями в Майами. Виктория Лопырева выглядела роскошно.

В личном Instagram блондинка опубликовала свежий снимок. Звезда запечатлена в компании близких друзей. На групповом фото Виктория Лопырева нежно обнимает юмориста Михаила Галустяна за плечо.

Судя по всему, телеведущая решила познакомить своего мужа бизнесмена Игоря Булатова с артистами. Чета посетила концерт Александра Реввы и Михаила Галустяна "Смешной и еще смешнее", с которым юмористы приехали в Америку. Отчет о мероприятии Лопырева опубликовала в Stories.

Знаменитость выразила надежду, что встречи за океаном станут случаться чаще. Скорее всего, Виктория Лопырева отлично провела время.

Отметим, что поклонники обратили внимание насколько телеведущая выше Михаила Галустяна. Юморист кажется рядом с роскошной Лопыревой совсем крошкой. "Вика, у тебя какой рост? Подскажи, пожалуйста..." – написала звезде интернет-обывательница. "177см", – коротко ответила Виктория Лопырева. "Это круто, высокая", – отозвалась та.

Напомним, в начале февраля Виктория Лопырева произвела на свет первенца, которого назвала Марк Лео. Отца ребенка звезда долгое время скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь Булатов. Виктория Лопырева отметила как-то, что материнство не мешает ей вести активную светскую жизнь. Звезда и ее избранник часто выбираются куда-нибудь без ребенка.