"Как бревно": красотка из шоу "Дом-2" опозорилась на смотре женских прелестей
Максим Павленко пригласил на пляж Ирину Пингвинову и Наталью Шаронову. Участник шоу "Дом-2" поставил шезлонг у кромки воды и заставил красоток дефилировать вдоль берега.
Скажем прямо, Наталья Шаронова смотрелась выигрышнее соперницы. Она была облачена в эротичный купальник черного цвета и прозрачный халатик в тон. Ирина Пингвинова пришла в топике и джинсовой юбке. И, хоть во время дефиле она попыталась реабилитироваться, сняв футболку, вышагивала она совсем неэротично.
Поклонники шоу "Дом-2" отметили, что у Шароновой шикарное тело. Более того, Наталья обладает по-настоящему кошачьей грацией. Большинство интернет-обывателей пришли к выводу, что она победила в этом импровизированном смотре женских прелестей.
"У Шароновой по мимо фигуры, еще и в голове не пусто, ее мнения всегда по факту. У Пингвиновой пустота, а фигура и поведение угловатого подростка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пингвин,какая ты не уклюжая, на тебя так смешно смотреть.😂😂😂😂😂😂🤦", "Наташа на фейс конечно не айс, но вот фигура шикарная)", "Пингвинова рядом с Наташей как бревно-колода, ни гибкости, ни фигуры, не шарма. Кривая, сутулая, вечно поправляющая эти непонятные волосы, жестикуляция ужасная. Наташа огонь! На личико не очень, но фигура и мозги что надо", – писали фанаты шоу "Дом-2" под анонсом следующего выпуска.
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