"Как бревно": красотка из шоу "Дом-2" опозорилась на смотре женских прелестей

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Суббота 1 июня
Лента новостей
21:40
В Нижнем Тагиле два сантехника задохнулись в колодце
21:29
Ребенка придавило гранитной плитой у Вечного огня
20:47
В Башкирии пьяный лихач убил пожилую женщину
20:19
Лишенная крупной суммы Волочкова согласилась на бесплатный шпагат
19:55
Под Москвой пенсионерка провалилась в метровую яму
19:30
Валерий Сюткин и Rock&Roll Band в Москве: Дни.Ру раздают билеты
19:07
Вербующая российских пенсионеров организация доводит их до могилы
18:36
Под Москвой пенсионер упал с дерева и умер
18:36
"Клавишница "Комбинации": Солнцев умыл Бузову помоями
18:09
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
17:43
Пенсионер застрелил соседа из-за прибежавшего в огород козла
17:37
Дочь Алсу встретили овациями и криком
17:24
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
17:11
Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж
17:07
Названы условия встречи Путина с Зеленским
17:04
Совет на выходные
17:04
"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
16:44
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор
16:36
В России приняли неожиданное решение о границе с Японией
16:29
"Перманентно юненькие": Бледанс балуется уколами красоты
16:28
Уединившийся с двумя мужчинами Зеленский вызвал омерзение
16:24
Муж дал в бубен запившей Гузеевой
16:16
Есть погибшие: мужчина захватил заложников в центре города
16:11
"Танцпол": мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена в Москве
16:08
"Это меня заводит": Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
15:43
Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину
15:41
Покинувшую психушку знаменитую певицу знатно перекосило
15:31
МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии
15:24
Дочь мертвой Началовой забрали в новую семью
15:18
"Нас кинули": Лукашенко припомнил миллиардный долг
15:03
"Я влюблена": Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"
14:53
Собчак вступилась за сексапильных "содержанок"
14:42
Одинокая Самбурская отказалась рожать для себя
14:41
Володин назвал самый важный майский закон
14:33
Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт
14:21
"Перебор": Цымбалюк-Романовская о немощном Джигарханяне
14:13
Долина и Варум выбрали полуфиналистов Emporio Music Fest
14:13
Звезде из "Интернов" дали по заслугам за "полуголый" снимок
14:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года
14:11
"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями
14:09
Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
13:51
Пугачева на всю страну обратилась к бывшему любовнику
13:50
Фильм об Элтоне Джоне спровоцировал грязный гей-скандал в России
13:50
"Перекрестись, и все пройдет": рассказавшего сокровенное Билана подняли на смех
13:46
Названы лучшие представители индустрии красоты
13:41
Объявили по телевидению: Чурикова сгорела
13:24
Турчак назвал итоговую явку на праймериз "Единой России"
13:07
Лечащийся в Израиле Виторган сделал заявление о страшном недуге
12:57
"Как у Путина": Медведеву вручили неожиданный подарок (видео)
12:42
Четвертая жена о сенсационном уходе Краско в дом престарелых
12:28
Известная актриса вызвала омерзение заросшими подмышками
12:22
Суд отказался выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"
12:21
Официально объявлено о вине Порошенко за сбитый Boeing
12:02
У лишившегося важного органа Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь
12:00
"Я умру": Слуцкая подсела на таблетки
11:52
В озорной брюнетке с трудом узнали Эвелину Хромченко
11:36
В конфетах "Птичье молоко" нашли серу
11:29
Путин поставил ультиматум не признавшему Крым Лукашенко
11:22
Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон
11:15
Оформивший развод сын Яковлевой бесследно исчез
10:49
Зеленский сцепился с журналисткой из-за квартиры (видео)
10:48
Россиянам урежут новогодние каникулы
10:40
Главные события Москвы
10:38
"Любите облизывать": полуголая Глюк'oZа натирает "японца"
10:26
"Битва ртов": красотка шокировала Гузееву засунутым по горло бананом
10:21
Заявление РПЦ о творящихся странных вещах на могиле Началовой
10:10
"Аэрофлот" призвал МАК молчать о причинах катастрофы в Шереметьево
09:43
"Соскам передавай привет": народ заклевал Ани Лорак в дерзком образе
09:30
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
09:15
Басков пролил свет на связь с Крутым
09:06
Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету
09:03
Рассказавший об опухоли Газманов показал видео с женой в постели
08:41
Раскрыты детали тайной беседы Путина
08:20
Киркоров жестко высказался о тайной дочери Лазарева
08:16
Мэр отказался платить за услуги сексуальной Волочковой
07:11
Юношу с разорванным лицом вновь измордовали на шоу "Дом-2"
06:17
Эрнста предупредили об опасном сговоре
04:21
Соколовский взорвался после обвинений в домогательстве
02:09
На ТНТ раскрыли секрет нового героя шоу "Холостяк"
00:04
Разведенная Рита Дакота нашла замену сексу с мужчинами
21:59
Дыра в крыше: во время выступления Пелагеи с потолка пошел дождь
21:48
Известная певица выпустила парфюм для бесполых
21:43
"Курс рубля под давлением": чего ждать россиянам от валюты в июне
21:40
Вид отдыхающей с детьми Пугачевой навевает на Галкина тоску
21:37
Трусы звезды фильма о Джеймсе Бонде купили за 16 тысяч рублей
21:36
От облитого грязью Макаревича отвернулись близкие
21:04
Как орех: приседающая Лобода показала идеальные формы
21:02
Каменских раскрыла детали медового месяца с Потапом
20:55
Раскрыт план бегства Порошенко за границу
20:37
Победившая на "Голосе" дочь Алсу стала сенсацией "Детской Новой волны"
20:32
Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами
20:23
Стало известно о родившей второго ребенка Лазареву женщине
19:12
"Позор": жена Овечкина возмутилась после появления на обложке
18:39
Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков
18:37
Финал Лиги Европы стал триумфом для Баку
18:06
Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко
17:47
Крошечные модели потрясли Москву
17:47
Девушка известного певца заявила о домогательствах Влада Соколовского
17:28
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
17:20
Угрожал ножом и избивал: экс-супруга звезды футбола бросилась к Малахову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молоко вызывает смертельные заболевания
Венский бал в Москве: как это было
"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи
Резко изменившуюся Медведеву перестали узнавать
Газманов сделал важное заявление о своей опухоли
Трамп напрашивается на встречу с Путиным
Шоу-бизнес

"Как бревно": красотка из шоу "Дом-2" опозорилась на смотре женских прелестей

Фото: pixabay.com
Резидент телестройки Максим Павленко устроил кастинг невест. Участницы шоу "Дом-2" показали себя во всей красе.
прочитано 452 раза

Максим Павленко пригласил на пляж Ирину Пингвинову и Наталью Шаронову. Участник шоу "Дом-2" поставил шезлонг у кромки воды и заставил красоток дефилировать вдоль берега.

ПО ТЕМЕ

"Я влюблена": Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"

Самец из шоу "Дом-2" раскрыл подробности интима

 Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

Скажем прямо, Наталья Шаронова смотрелась выигрышнее соперницы. Она была облачена в эротичный купальник черного цвета и прозрачный халатик в тон. Ирина Пингвинова пришла в топике и джинсовой юбке. И, хоть во время дефиле она попыталась реабилитироваться, сняв футболку, вышагивала она совсем неэротично.

Поклонники шоу "Дом-2" отметили, что у Шароновой шикарное тело. Более того, Наталья обладает по-настоящему кошачьей грацией. Большинство интернет-обывателей пришли к выводу, что она победила в этом импровизированном смотре женских прелестей.

"У Шароновой по мимо фигуры, еще и в голове не пусто, ее мнения всегда по факту. У Пингвиновой пустота, а фигура и поведение угловатого подростка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пингвин,какая ты не уклюжая, на тебя так смешно смотреть.😂😂😂😂😂😂🤦", "Наташа на фейс конечно не айс, но вот фигура шикарная)", "Пингвинова рядом с Наташей как бревно-колода, ни гибкости, ни фигуры, не шарма. Кривая, сутулая, вечно поправляющая эти непонятные волосы, жестикуляция ужасная. Наташа огонь! На личико не очень, но фигура и мозги что надо", – писали фанаты шоу "Дом-2" под анонсом следующего выпуска.

Автор: Руслана Алексеева1 июня 2019, 06:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
Названы условия встречи Путина с Зеленским
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор

Шоу-бизнес

Юная фаворитка Пугачевой победила на "Детской Новой волне"
Устроившим паломничество к могиле Началовой поставили неутешительный диагноз
Криду жестко отомстили из-за слов о проекте "Холостяк"
Вид сзади: Каменских спутали с Кардашьян

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

Заявление РПЦ о творящихся странных вещах на могиле Началовой

Говорят, крест стал мироточить
Шоу-бизнес

Мэр отказался платить за услуги сексуальной Волочковой

Балерина запросила большую сумму
Шоу-бизнес

Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон

Вражда возникла и между братьями-принцами
Шоу-бизнес

"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями

Певец поздравил бывшую жену

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи

Фоторепортажи

Крошечные модели потрясли Москву
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
Венский бал в Москве: как это было
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Спорт

Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru