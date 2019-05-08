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Шоу-бизнес

В День Победы Николаев окажется на улице с плакатом

Игорь Николаев. Фото: www.globallookpress.com
В преддверии праздника музыкант рассказал, как отметит важную дату. В День Победы, 9 мая, Игорь Николаев примет участие в акции "Бессмертный полк".

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В личном Instagram артист опубликовал свежий снимок. Игорь Николаев запечатлен вместе с плакатом, на котором изображен его дед-фронтовик.

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Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

"МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – мой дед, Иван Николаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина", – подписал кадр музыкант.

Ниже Николаев отметил, что более подробно о родственнике-герое расскажет в программе Максима Галкина "Сегодня вечером". Шоу выйдет в эфир Первого канала 11 мая в 19:50.

Скорее всего, Игорь Николаев завтра, 9 мая, выйдет на улицу со снимком деда и присоединится к акции "Бессмертный полк". Торжество уже не первый год проходит в День Победы по всей России. Любой желающий может стать участником мероприятия, взяв фотографии своих бабушек и дедушек, прошедших войну.

Подписчики не могли не отметить тот факт, что Игорь Николаев очень похож на деда. Более того, у знаменитости и его родственника одинаковые усы. Кто-то даже шутливо отметил, что растительность на лице – это главное наследие музыканта. Также фолловеры артиста писали, что предстоящий День Победы – это важный праздник для всех жителей нашей страны.

"С усами все ясно🔥  (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Усы фамильные🔥", "Усы-это семейное!)))", "Как вы похожи! Красавцы", "Вот откуда любовь к усам, очень похожи Вы на деда! С праздником – Днем победы!!!!У р а аааааааа!", "Браво всем нашим прадедам,делам и отцам!!!Низкий поклон!!! Спасибо за мирную жизнь!!!" – писали интернет-обыватели в комментариях.

Автор: Руслана Алексеева8 мая 2019, 18:57
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Показушные мордастые жжжииидддооопппааатттррриииоооты!
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