Проскурякова сболтнула лишнее про отцовство Николаева

Юлия Проскурякова подверглась критике. Певица высказалась о муже, авторе-песеннике Игоре Николаеве, чего не поняли многие ее поклонники.

Несколько дней Юлия Проскурякова с Игорем Николаевым и их маленькой дочкой Никой провели в Диснейленде. Им составила компанию старшая дочь артиста, 40-летняя Юлия. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Проскурякова опубликовала несколько фотографий, сделанных во время путешествия.

Собственно, один снимок и стал причиной критических отзывов подписчиков. В кадре крупным планом запечатлены сидящий Игорь Николаев, а рядом прикорнули Юлия Проскурякова и Ника. "Любители Диснейленда😂🙈 с @igor_nikolaev_music ))) и #юляниколаева #многодетныйотец", – написала певица.

Подписчики обратили внимание на последний хештег и буквально завалили Проскурякову вопросами, не беременна ли она, расценив его как намек. Когда же артистка ответила, что нет, то ее буквально затравили за незнание выражения "многодетный отец". Тогда у певицы, видимо, лопнуло терпение и она оправдалась. "Господи! Да, шутка это..., что у Вас с чувством юмора! Прямо, как учителя на уроках. Знаю я , как и что считается, не маленькая уже (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась раздосадованная Юлия Проскурякова.

Поделилась артистка и впечатлениями от Диснейленда. "В целом нам понравилось, только много народу и жарко) , а так ), конечно, Ника в восторге!!!" – рассказала певица. Кстати, и тут пользователи Сети нашли к чему придраться. Некоторым не понравилось, что по парку развлечений дочь Проскуряковой и Николаева передвигалась на коляске, дескать, уже большая девочка.

"Расстояния там огромные! Все там ходят с колясками с маленькими детьми до 5 лет, да и постарше тоже, потому что ребенок физически не может пройти такое расстояние, а у родителей руки и шеи тоже не железные! Прежде чем задавать вопросы про эти коляски, попробуйте сами проанализировать, Диснейленд это парк в котором более 1000 развлечений, и наплевать на все предрассудки и бабушкины советы, главное комфорт ребенка и родителей", – жестко высказалась Юлия Проскурякова.