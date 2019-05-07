Скрытный Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Вторник 7 мая
Лента новостей
09:27
В Башкирии в пожаре погибли двое детей
06:37
"Русская рулетка": пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево
21:58
В кольце врагов: Зеленского загнали в опасную ловушку
21:33
В Петербурге произошло смертельное ДТП
20:36
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада
20:15
Участник забега в Казани умер от сердечного приступа
20:07
Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
19:48
Каменских отправили сниматься в порно
19:42
На Украине заявили о воссоединении с Россией после победы Зеленского
19:11
Сын Валерии довел избранницу до белого каления
18:31
Булка похорошевшего Шепелева возбудила россиян
18:19
Зеленского разнесли за возмутительные слова о погибших россиянах
18:09
Принц Гарри сделал заявление после рождения первенца
17:50
Отзывчивых людей обирают после трагедии в аэропорту Шереметьево
17:39
"Смотреть противно": Седокова взбесила народ вульгарным танцем
17:15
Жуткое ДТП с участием известной актрисы взволновало Корчевникова
17:06
Володин выступил против выбивания долгов коллекторами
16:47
У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец
16:38
Беспардонный Зеленский возмутил заявлением о трагедии в Шереметьево
16:36
В Госдуме помогут многодетным семьям с ипотекой
16:19
Сын Рудковской упал на колени под вопли извращенца
16:13
Шепелев разоблачил самозванца после обнародования ДНК-теста
15:47
Малахов обнародовал странное предсмертное сообщение Цывиной
15:47
Джоли парализовало после развода с Питтом
15:35
В циничном плевке Белоруссии на память о Победе обвинили Лукашенко
15:34
"Что за стриптиз?": выставившая напоказ прелести Глюк'оZа взбаламутила народ
15:23
В Норильске при посадке Boeing произошло ЧП
14:59
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем
14:51
"Невозможно кататься": Тутберидзе вынесли суровый приговор
14:48
Зеленский получил подлый удар от главы МИД
14:40
Любопытный турист упал в жерло действующего вулкана
14:37
Россияне оплакивают погибшего в страшной авиакатастрофе Моисеева
14:30
Красавица-дочь Меньшовой вызвала фурор
14:14
Любвеобильного Зеленского погнали в шею из квартиры жены
14:13
Как школьницу: Ляйсан Утяшеву прилюдно унизили
14:13
Какое бесстыдство: звезды наживаются на смертях в Шереметьево
14:08
В Липецкой области безработный ограбил храм
14:04
Беглец Саакашвили выболтал секреты воюющего с Путиным Лукашенко
13:50
Петербуржец выстрелил в отчима после бурной ссоры
13:41
"Я иду по пути любви": Ани Лорак сделала важный выбор
13:33
Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
13:30
"Горе какое!": скорбящая Пугачева погрузилась в траур
13:28
Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США
13:23
Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года
13:01
На праймериз "Единой России" подано более 4,6 тысячи заявок
12:55
"У меня муж болеет": Тодоренко сделала неожиданное признание
12:45
В аварии под Москвой два человека сгорели заживо
12:33
Подруга Цымбалюк-Романовской раздавлена сгоревшим в Шереметьево самолетом
12:29
Свержение Лукашенко: сделано срочное заявление о ситуации в Минске
12:21
"Родила!": 52-летняя Наталья Штурм объявила радостную новость
12:19
В Пермском крае на химзаводе прогремел взрыв
12:12
Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
11:50
Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой
11:40
Вскрылась сенсационная причина авиакатастрофы в Шереметьево
11:38
Взбешенная Водонаева влезла в громкий скандал с катастрофой в Шереметьево
11:29
Агутину сделали срочную операцию в Израиле
11:22
Цепкая Маркл выгнала в три шеи навязчивую Миддлтон
11:07
"Люди, это просто ужас!": Волочкова кричит из-за страшной беды
10:58
Погиб как герой: бортпроводник до последнего спасал пассажиров из полыхающего самолета
10:56
Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко
10:20
В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв
10:19
"Тарзан остался один": что происходит между Королевой и Глушко
10:11
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
09:57
В Башкирии водитель уснул за рулем и попал в серьезное ДТП
09:55
Володин выразил соболезнования в связи с пожаром в Шереметьево
09:35
Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери
09:29
"Тянет за старое взяться": народ набросился на полуголую Шурыгину
09:17
Авиакатастрофа в Шереметьево попала на видео
09:15
СМИ сообщили об отлете скандального депутата Резника в Чехию
08:57
Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск
08:49
Трясущуюся Пугачеву сняли с детьми
08:42
В столичных аэропортах задержали более 90 рейсов после страшного пожара
08:16
Орбакайте плачет из-за тяжелой утраты
08:11
"Погибли дети": Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
06:49
"Один половой инстинкт": бросившей мужа Асмус хорошенько врезали
05:30
Реакция украинцев на катастрофу в Шереметьево вызвала оторопь
04:27
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
02:15
"На себя бы посмотрела": терпящую выходки мужа Бородину жестко унизили
00:29
Больше 40 погибших: названо чудовищное число жертв катастрофы в Шереметьеве
00:06
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
22:19
Народный гнев нанес дочери Алсу непоправимую травму
21:39
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
20:20
Более десятка жертв: в Шереметьево сгорел самолет с пассажирами
20:03
Беспечная Собчак сбежала с Богомоловым от проблем
18:02
Неугомонный Солнцев добил подставившую собственную дочь Алсу
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года
16:40
"Курам на смех": оголившую зад Бузову разнесли в пух и прах
16:02
Дети погибших военных из Сирии и России встретят День Победы в "Артеке"
15:48
Наголо стриженный Табаков в тюремной робе взбудоражил народ
15:13
Посетителя караоке-бара ограбили и жестоко избили в Москве
14:34
"Не люблю": расслабившаяся Рудковская сделала откровенное признание
14:28
"Может загрызть человека": по улицам Москвы бегает опасная рысь
13:40
Мстительный Зеленский готовит подлый удар в спину Путину
13:11
Лариса Долина сильно изменилась после болезни
12:42
В Москве от ножевых ранений умерла девушка
12:25
Простуда и сыпь на лбу: Темникова рассказала о проблемах со здоровьем
11:50
Пугачева предсказала судьбы проигравших участников шоу "Голос. Дети" после вещего сна
11:20
Закрывшая лицо ребенка Кудрявцева улетела из страны
10:52
Покинувший Россию Лазарев готовится к сложнейшим испытаниям
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Гороскоп на неделю
"Полная разруха": люди жестко высказались о ситуации на Крымском мосту
Расфуфыренная Кравец побила Киркорова
Шоу-бизнес

Скрытный Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз

Артур Смольянинов. Фото: www.globallookpress.com
Артур Смольянинов считается одним из самых закрытых отечественных актеров: он почти не посещает светских мероприятий и не дает интервью. Однако на сей раз артист сделал неожиданное признание.
прочитано 1861 раз

Зато популярные актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова являются частыми участниками различных благотворительных акций и прочих мероприятий подобного рода. На своих страничках в Instagram супруги регулярно делятся достижениями нуждающимся в помощи детям, а также просят подписчиков поддержки.

ПО ТЕМЕ

Актер Смольянинов помогает убийце из банды скинхедов

Смольянинов оставил семью без помощи

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Артур Сергеевич Смольянинов

Артур Сергеевич Смольянинов актер

Так, в своем аккаунте Артур Смольянинов обратился к поклонникам с просьбой обратить внимание на мальчика, страдающего аутизмом. При этом актер неожиданно разоткровенничался. Смольянинов признался, что его брат Владимир всю жизнь страдает от аналогичного диагноза.

"Я очень хорошо знаю, что такое атипичный аутизм, потому что мой брат Володя до сих пор живет с этим диагнозом. И будет жить всю жизнь, поскольку аутизм до конца не излечим, но его можно очень хорошо компенсировать. Нужна реабилитация", – рассказал Артур Смольянинов.

Актер отметил, что дети с атипичным аутизмом либо вообще не разговаривают, либо говорят с большим трудом. Он вспомнил, как с этой проблемой справлялся его ближайший родственник. "Я очень хорошо помню, как моя мама билась с Володей. И годами, лет пять, ездила с ним по разным врачам. И искала самые невероятные и экзотические на тот момент процедуры. Слава богу, сейчас уже есть системы, которые помогают реабилитации", – отметил Артур Смольянинов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @help_artem_pronin (@artur_smolyaninovofficial)

Ранее актер рассказал, как его матери, когда она была беременна Владимиром, медики советовали сделать аборт. Тогда у плода выявили нарушения развития. Однако мать отказалась прерывать беременность и родила. Смольянинову-младшему уже 18 лет.

Автор: Наталья Аряева7 мая 2019, 08:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В кольце врагов: Зеленского загнали в опасную ловушку
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада
Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь
Володин назвал самый важный закон апреля

Шоу-бизнес

Скрытный Смольянинов раскрыл неутешительный диагноз
Неожиданные подробности голосования на шоу "Голос. Дети"
"Мерзкий поступок": Михалков взорвался из-за грязного скандала
Легенды "Дома-2" возвращаются на шоу ради его спасения

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой

Чародеи облюбовали захоронение певицы
Шоу-бизнес

Восторженного Малахова закидали камнями за безразличие к трауру

Пользователей удивил радостный пост телеведущего
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля устроили маленькой дочери сумасшедшую вечеринку

Звезда показала снимок с мероприятия
Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил самозванца после обнародования ДНК-теста

Экспертизу сделали тайно

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
Совет на выходные
Календарь красоты на май

Фоторепортажи

Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Новые "ангелы" Victoria's Secret

Спорт

"Невозможно кататься": Тутберидзе вынесли суровый приговор
Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

"Полная разруха": люди жестко высказались о ситуации на Крымском мосту
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru