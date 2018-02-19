Актер Смольянинов помогает убийце из банды скинхедов

Артур регулярно навещает уголовника. Ведь для актера он – родной брат, который оступился.

Младший брат актера Артура Смольянинова уже шесть лет находится за решеткой. Емельян Николаев, известный как Ян Лютик, был осужден за несколько десятков вооруженных нападений, в том числе со смертельным исходом, на выходцев из стран Азии. Главаря банды скинхедов приговорили к 19 годам заключения. Срок он отбывает в колонии в Тверской области. Знаменитый брат часто приезжает туда, чтобы помочь Емельяну пережить эти непростые времена. Артур привозит ему книги.

ПО ТЕМЕ Смольянинов оставил семью без помощи

Ян Лютик рассказал, как живется ему в тюрьме: "Качественный ремонт, система вентиляции, вариативное освещение, на стенах – пейзажи, на полу – ровный паркет, хорошая мебель и исправная бытовая техника. Кормят сносно. С утра – каша, в обед – суп, гарнир с сосисками или котлетой, на ужин – картофель или рагу. Прием пищи завершают чай, компот или кисель. Почти как в детском саду".

Надо заметить, что на воле такие условия – не у каждого. Наверное, поэтому у убившего нескольких человек Емельяна именно за решеткой обнаружился талант – он стал писать книги. "Мой жанр – это эпическое фэнтези, – рассказал арестант. – Уже есть готовые работы. Я тренирую навык и рассчитываю ближе к освобождению достигнуть мастерства, чтобы моя писанина смогла и меня обеспечивать, и влиять на развитие мысли человеческой".

Как выяснил журнал StarHit, за решеткой брату Артура Смольянинова предстоит провести еще как минимум десять лет. Однако он надеется на досрочное освобождение и за примерное поведение уже переведен из камеры в специальное закрытое общежитие.