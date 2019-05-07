Восторженного Малахова закидали камнями за безразличие к трауру
Радостный пост Андрея Малахова в Twitter по поводу успешного разрешения от бремени герцогини Сассекской выглядел, по меньшей мере, странно, решили подписчики шоумена в соцсети. В день, когда Россия скорбит о погибших в авиакатастрофе, такое выражение чувств особенно неуместно.
"Меган родила!" – написал Малахов, добавив хештег, обозначающий Великобританию. Однако россияне не поняли – с чего бы это им так переживать из-за перипетий жизни королевской семьи далекой Великобритании?
"Зачем?", "И кто это?", "Зачем нам эта информация?", – с намеком отреагировали комментаторы. Другие прямо объяснили, почему не одобряют такого бурного проявления чувств шоуменом. "Андрей, при всем уважении. У Вас в стране погибли люди. А Вы про Меган", – отметился подписчик Андрея Малахова.
Вся Великобритания последние месяцы буквально жила в ожидании рождения очередного наследника престола. 6 мая герцогиня Сассекская, наконец, родила мальчика. Британцы, которые оставили в букмекерских конторах целое состояние, ставя на девочку, приуныли, напоминает "Царьград ТВ".
Андрей Малахов радовался рождению сына герцога и герцогини Сассекских в то время, когда в России пытаются разобраться в причинах трагедии в московском аэропорту Шереметьево. В Следственном комитете выдвинули три версии трагедии: человеческий фактор, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Ранее сообщалось, что в самолет попала молния. На борту самолета "Сухой Суперджет 100", разбившегося накануне при аварийной посадке, находились 78 человек. 41 из них погиб.
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