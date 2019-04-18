Малахов раскрыл истинные причины жуткой смерти Марьянова

Андрей Малахов решил до конца разобраться в причинах смерти актера Дмитрия Марьянова. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" огласили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Профессор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов ознакомился с заключением коллег. "Мне удалось провести расследование по данным экспертизы, проведенной санкт-петербургскими судебно-медицинскими экспертами. Вывод здесь однозначен, и я с ним не совсем согласен. Они видят, что больной погибает от кровопотери, они считают, что это травма живота, что его избили. Но если бы это была травма, то пострадала селезенка, она очень хрупкий орган", – объяснил доктор редакторам ток-шоу "Прямой эфир".

Более того, что словам Игоря Шарипова, на теле Дмитрия Марьянова не было гематом и кровоподтеков. Медик отметил, что его питерские коллеги правильно определили разрыв подвздошной вены, однако отверстие в вене возникло не из-за удара в живот.

"Задняя стенка была повреждена, это повреждение мы не видим, так как оно прикрыто брюшиной. Кровотечение было длительное, порционное. Пошел выброс крови – падает давление, кровь останавливается, пока давление в организме опять не поднимется", – продолжил Шарипов.

Медик отметил, что Марьянов мог медленно и незаметно истекать кровью в течении недели. Это и было причиной его плохого самочувствия, которое принимали за похмелье.

"Чисто по-человечески мне его жалко, представляете, как он страдал. Это и тяжелая анемия, гипоксия, сердечные боли. У него была жажда, которую приняли за признаки похмелья", – сказал профессор.

Доктор объяснил, откуда в теле Марьянова появился разрыв, который приблизил его смерть. В сосуд звезды была установлена специальная ловушка для тромбов – кава-фильтр.

По словам Шарипова, после вживления фильтра необходимо принимать медицинские препараты разжижающие кровяные сгустки, однако Марьянов таблетки, выписанные врачом, не пил. Более того, через две-три недели после установки необходимо было удалить ловушку для тромбов, однако актер в назначенное время в клинике не появился.

"Кава-фильтр стал быстро заполнятся. Он уже был неэффективен, он сам стал угрозой для его жизни", – отмечает Игорь Шарипов.

Когда артист все же пришел к медикам, те не сразу смогли вынуть ловушку из сосуда – фильтр врос в окружающие его ткани.

"Когда они пытались провести его через бедренную вену, может быть, в это время он дернулся, и ловушка травмировала изнутри этот сосуд", – пояснил доктор.

Игорь Шарипов уверен, что в ни в одной клинике знаменитость спасти не смогли бы. Напомним, Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года. Незадолго до смерти артист лег на реабилитацию в частный подмосковный центр "Феникс". Звезда пыталась избавиться от алкогольной зависимости. В клинике артисту стало плохо. Актера отвезли в ближайшую больницу и передали врачам, которые констатировали смерть. Ранее сообщалось, что у Дмитрия Марьянова оторвался тромб.