Стриженова попала в аварию с детьми
Александра Стриженова отделалась разбитой машиной – да и то пострадал только бампер. Однако страху она натерпелась – тем более, что в машине были дети.
"Это треш какой-то: я стою – в меня врезаются. Бог отвел – ехала со всеми детьми", – рассказала Стриженова подписчикам. Позже девушка опубликовала фото с сыновьями – показала, что она и дети не пострадали.
Знаменитость не первый раз попадает в ДТП. Она не слушает поклонников, которые советуют ей не садиться лишний раз за руль. Александра Стриженова предпочитает передвигаться на личном транспорте, так как постоянно опаздывает.
Внучка знаменитого актера Олега Стриженова недавно в пятый раз стала мамой. Но ребенка девушка родила для других людей – Александра Стриженова зарабатывает с помощью суррогатного материнства. Ее клиентом стал известный актер. Кто именно – неизвестно, фамилию Александра не имеет права озвучивать.
Около 2 месяцев назад Александра Стриженова едва избежала столкновения с грузовым автомобилем. Ей удалось быстро выкрутить руль - несмотря на то, что тогда Александра была беременна. Машина вылетела в кювет, но Стриженова не пострадала, напоминает Teleprogramma.pro.
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