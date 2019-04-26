Объявились настоящие родители дочки Стриженовой
У Александры Стриженовой 18 апреля родилась дочь. Внучка легендарного актера Олега Стриженова назвала девочку Мией и опубликовала на своей странице в соцсети Instagram свидетельство о рождении. Фамилия малышки – Стриженова, а отчество – Александровна.
Между тем семья Жуковских утверждает, что это их ребенок. Якобы они оформили контракт на суррогатное материнство. "Мы захотели иметь детей. Отталкиваясь от опыта многих звезд, решили воспользоваться суррогатным материнством, и нашли Александру. Нам было важно, чтобы у женщины были хорошие гены. Кроме того, Галя – большая поклонница Олега Александровича", – цитирует Вячеслава Жуковского StarHit.
По словам супругов, беременная Стриженова вела себя прекрасно: рассказывала о самочувствии, советовалась с будущими родителями, обращалась за помощью. Однако ближе к родам стала грубить Жуковским и даже перестала отвечать на звонки.
"Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что она не только родила, но и выписалась! А затем опубликовала фото, где видно имя и другое отчество нашей дочери!" – возмутилась Галина Жуковская. Согласно условиям договора, Александра Стриженова должна была сразу передать им ребенка.
Супруги хотят мирно разрешить конфликт, однако при необходимости готовы идти в суд – они уже собрали документы. Жуковские не боятся, что Стриженова вывезет девочку из страны. "Я ее из-под земли достану, если нужно будет!" – заверил Вячеслав.
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