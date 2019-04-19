Родившая Александра Стриженова показала малыша

В семье Александры Стриженовой пополнение. Женщина выложила фотографию новорожденного ребенка.

Радостное событие случилось в жизни внучки прославленного актера Олега Стриженова Александры 18 апреля. Женщина поделилась новостью через свой аккаунт в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию новорожденного малыша. "Вот и все...." – коротко подписала публикацию Александра Стриженова.

Она не уточнила, кто у нее родился: мальчик или девочка, однако многочисленные подписчики с радостью поздравили ее с пополнением в семье. Отметим, что для Александры это уже пятый ребенок. Но не все они родные. У нее был опыт суррогатного материнства, однако, по словам Стриженовой, родители пропали, не заплатив, когда та была беременна.

Ранее женщина пожаловалась, что от нее ушел муж из-за больного сына Алана."Что для меня самое страшное в этой жизни? Предательство. Предательство от человека, который кричит на всю Россию любил люблю и буду любить и... бросает тебя.. уходит... оставляя с больным ребенком без средств к существованию..." – объявила Александра.

В комментариях к посту она призналась, что муж ушел, оставив ее с "малышом-инвалидом". Однако она пообещала держаться ради детей. "Ведь они как оказалось никому кроме меня и не нужны. Куда идти? Куда бежать? Что делать? Как жить дальше... я без сил... меня просто нет... сломлена, разбита, раздавлена", – задалась вопросами Александра Стриженова.

