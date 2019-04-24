У родившей Стриженовой отбирают ребенка
18 апреля Александра Стриженова родила дочь, которую назвала Мией. Отметим, что в последнее время это женское имя пользуется бешеной популярностью. К примеру, аналогичные имена у певиц Риты Дакоты, Полины Гагариной, актрисы Агаты Муцениеце.
Счастливая Стриженова дала девочке отчество Александровна и свою фамилию. Об этом стало известно после того, как она опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото, на котором крупным планом запечатлела свидетельство о рождении малышки.
Подпись она сделала крайне интригующую. "Потому что вот так. И никому я тебя не отдам!!!!! 💕💕💕💕💕 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)," – заявила внучка легендарного актера Олега Стриженова. Первый же комментарий к публикации заставляет подумать, что у Александры пытаются забрать ребенка. "Это Мы еще посмотрим. И почему Александровна?" – задал ей вопрос пользователь под ником viacheslavsmorodinov.
Александра Стриженова вступила с ним в полемику. "Слава тебе то что надо? Отстаньте от меня!!!!!!!!!!!!!!!! Хватит названивать! Слава какое должно быть отчество? Вячеславовна? Подгорнова? Поговори с другом своим – включите мозг – ребенок мой!" – заявила женщина. Собеседник отреагировал: "Мда наглости у тебя . Раньше была душечка когда вынашивала". На это Александра Стриженова ответила так: "Слав пожалуйста сейчас у меня трудный период – не трогайте меня".
На этом их разговор закончился, и теперь остальные комментаторы пытаются понять, что случилось у Александры Стриженовой после рождения дочери. Некоторые предположили, что у нее пытаются отнять ребенка люди, с которыми та заключила контракт суррогатного материнства.
Однако недавно Стриженова утверждала, что беременна от мужа, но наврала, что является сурмамой, чтобы он от нее не ушел. Однако когда правда вскрылась, мужчина собрал вещи и оставил жену. Он не смог смириться с тем, что Александра родила ему больного сына.
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