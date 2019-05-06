"Горе какое!": скорбящая Пугачева погрузилась в траур
Алла Пугачева не осталась
в стороне от чудовищной трагедии. В своем Instagram звезда опубликовала траурный
пост: снимок горящей свечи в ладонях.
Артистка написала, что скорбит о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево. Примадонна назвала инцидент ужасным горем. "Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим", – немногословно высказалась звезда.
Коллеги по сцене присоединились к соболезнованиям Аллы Пугачевой, сообщает Teleprogramma.pro. "Сердце разрывается", – отметилась в комментариях певица Лада Дэнс.
Звезды российского шоу-бизнеса с вечера 5 мая продолжают выражать соболезнования близким жертв страшной трагедии в аэропорту Шереметьево, где загорелся самолет "Аэрофлота". О пожаре высказались Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Юлия Ковальчук и многие другие.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. Несмотря на усилия со стороны спасательных служб, в результате трагедии погиб 41 человек.
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