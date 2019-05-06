Агутину сделали срочную операцию в Израиле

Леонид Агутин и Анжелика Варум срочно отправились в Израиль. Там местные медики провели срочную операцию.

В апреле отцу Леонида Агутина Николаю Петровичу исполнилось 84 года. Несмотря на почтенный возраст, отец популярного исполнителя ведет активный образ жизни. Недавно он принял участие в музыкальном конкурсе "Голос. 60+", а до этого – женился на соседке по имени Нина. Примечательно, что избранница младше Агутина на 30 лет.

И хотя Николай Петрович никогда не жаловался на здоровье, ему провели срочную операцию в Израиле. Об этом стало известно лишь сейчас. "Леня отвез Николая Петровича к израильским докторам из-за проблем с легкими. Ему сделали срочную операцию", – рассказали в окружении Леонида Агутина.

84-летний отец артиста тяжело приходил в себя после хирургического вмешательства, поэтому медики запретили ему совершать перелеты. "До столицы Николай Петрович с сыном добирался сначала на теплоходе – до Греции, а оттуда на машине – уже в Россию. Леня вместе с женой Анжеликой контролировали лечение, общались с врачами. Внучки тоже волновались за дедушку. Слава богу, все закончилось хорошо", – цитирует Starhit источник в окружении Агутина и Варум.

Кстати, в честь дня рождения популярный исполнитель посвятил отцу стихи. "Папа, тебе ведь нисколько не лет! Их подсчитать так легко, но незачем. Может слегка приоткроешь секрет Нам – самоуверенным неучам? Впрочем, стремление обьяснить Необъяснимое, путь к незнанию. Знаешь, ты просто обязан жить, В самом простом этих слов понимании. Видимо, детство военных лет, Молодость послевоенного цвета, Создали и сохранили свет В сердце романтика и поэта. Создали время твое на век. Дали возможность твоим быть сыном. Ты удивительный человек. Есть, чем обмолвится двум мужчинам. Время, конечно же, – моря вода. Небо свое заберет когда-то. Папа, мой воздух – твои года! Пусть, если их не продлить навсегда, Долгими будут твои закаты... С Днем Рождения, пап! Люблю тебя! Здоровья тебе бесконечного! Счастья, любви и стремлений на долгие годы! Я горжусь тобой, отец! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Леонид Агутин на своей страничке в Instagram, разместив фото с родителем.