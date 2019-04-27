"Колхоз – дело добровольное": Варум впервые высказалась об изменах Агутина

Пресса уже давно трубит об отношениях Агутина и начинающей певицы из "Голоса", 25-летней Элины Чага. О ситуации высказалась Анжелика Варум.



Певица впервые озвучила свою точку зрения. Судя по Instagram звезды, она прекрасно осознает происходящее.

При этом Варум относится к ситуации философски. "В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: "Вы говорите, у мужчин все иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет", — заявила она.

Более того, певица поделилась личными "правилами жизни". "Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают. Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: "Колхоз – дело добровольное", – поведала она.