Варум об уходе от Агутина: Правда до обидного примитивна
Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе более 20 лет. Эта пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом артистка не скрывает, что за годы совместной жизни они с супругом пережили разные этапы.
"Что касается серьезных кризисов, за все годы было эпизода два-три, хотя, как говорил Жванецкий, третий я, пожалуй, не считала бы. Однажды в период масштабных "боевых действий" с вещами уехала к маме. А она разрыдалась и сказала: "Потерпи! Мы с тобой однолюбы. У каждого этапа любви свои подводные камни", – цитирует Анжелику Варум "Караван историй".
Певица убеждена: иногда полезнее заблуждаться, чем видеть "голую правду". "Правда до обидного примитивна. У мужчин иначе циркулирует жизненная энергия. Им необходимо сверкать, вокруг должны водить хороводы поклонницы. Держать мужа за горло означает получить подавленного, увядшего человека", – констатировала исполнительница.
По мнению Анжелики Варум, мужчинам нужны "подвиги" – лишь в такие моменты они чувствуют себя живыми. Артистка против сохранения семьи ради семьи. И она не желает лукавить, говоря, будто за 22 года совместной жизни все было безоблачно. "Супружество можно сравнить с американскими горками: опасно, непредсказуемо, но очень приятно", – заключила Анжелика Варум.
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