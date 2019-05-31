Лишенная крупной суммы Волочкова согласилась на бесплатный шпагат

Анастасия Волочкова приняла неожиданное решение. Балерина выступит на открытии туристического сезона в Анапе – несмотря на то, что ей не заплатят обещанные 600 тысяч.

Бывшая прима Анастасия Волочкова не обиделась на власти Анапы за отмену ее концерта. Балерина решила, что все же выступит перед жителями и гостями курорта – бесплатно. Средства, которые мэрия сэкономила, пойдут на развитие культуры в городе.

"Я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!", – заявила балерина.

Как сообщалось ранее, власти Анапы решили с помпой открыть туристический сезон и пригласить на концерт известную исполнительницу. Остановились на "королеве шпагата". Поскольку выступление оплачивается из бюджета, на портале госзакупок появился тендер на организацию выступления Анастасии Волочковой - его оценили в 640 тысяч рублей.

Однако цифра попалась на глаза главе города Юрию Полякову. Мэр быстро отменил онлайн-торги – заявив, что в городе достаточно проблем, на которые можно потратить такие деньги, пишет Teleprogramma.pro.

Анастасия Волочкова о вердикте городских властей узнала и не особо расстроилась. Но тут в дело вступили поклонники, которым очень хотелось увидеть знаменитый шпагат, исполненный на центральной площади Анапы. Балерина в итоге сжалилась над фанатами и решилась выступить бесплатно – то есть, даром.