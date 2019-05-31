Лишенная крупной суммы Волочкова согласилась на бесплатный шпагат
Бывшая прима Анастасия Волочкова не обиделась на власти Анапы за отмену ее концерта. Балерина решила, что все же выступит перед жителями и гостями курорта – бесплатно. Средства, которые мэрия сэкономила, пойдут на развитие культуры в городе.
"Я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!", – заявила балерина.
Как сообщалось ранее, власти Анапы решили с помпой открыть туристический сезон и пригласить на концерт известную исполнительницу. Остановились на "королеве шпагата". Поскольку выступление оплачивается из бюджета, на портале госзакупок появился тендер на организацию выступления Анастасии Волочковой - его оценили в 640 тысяч рублей.
Однако цифра попалась на глаза главе города Юрию Полякову. Мэр быстро отменил онлайн-торги – заявив, что в городе достаточно проблем, на которые можно потратить такие деньги, пишет Teleprogramma.pro.
Анастасия Волочкова о вердикте городских властей узнала и не особо расстроилась. Но тут в дело вступили поклонники, которым очень хотелось увидеть знаменитый шпагат, исполненный на центральной площади Анапы. Балерина в итоге сжалилась над фанатами и решилась выступить бесплатно – то есть, даром.
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