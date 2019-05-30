Анастасия Волочкова утерла нос завистникам
На фото звезда сидит на шпагате с огромным букетом роз на фоне балетного станка. В руках она держит грамоту. Оказалось, шпагат Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России. Он достиг 225 сантиметров.
Балерина рассказала, что билась за такой результат долгие годы. "Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд", – заявила она и добавила, что продолжит бороться назло ненавистникам.
"И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся", – заверила Волочкова.
Звезда рассказала, что первым ее поздравил известный телеведущий Леонид Закошанский. Разделить радость танцовщицы пришли и участницы конкурса "Мисс Русское радио". Анастасия провела для них тренировку. По мнению балерины, гостьи увидели силу, которую она вырабатывает в зале, сообщает teleprogramma.pro.
В конце Волочкова поблагодарила девушек за душевное общение. Она пообещала, что придет поддержать их в финале конкурса, который пройдет 4 июня.
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