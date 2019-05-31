Ненасытная Волочкова получила оплеуху от мэра
В Анапе 8 июня стартует курортный сезон. Жителей и гостей города ожидает большая праздничная программа. В нее должно было войти и шоу Анастасии Волочковой. Однако 30 мая стало известно, что мэр города поручил отменить электронные торги, направленные на закупку данной услуги танцовщицы.
Ненасытная балерина запросила за 17-минутное выступление 639 тысяч рублей, передает "Царьград". Но получила вместо распростертых объятий оплеуху. По словам Юрия Полякова, средства из казны города можно потратить с большей пользой.
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", – цитирует градоначальника телеканал "360". Мэр добавил, что не имеет ничего против организации выступлений Анастасии Волочковой за счет частных спонсоров. Заявление Полякова было опубликовано пресс-службой на официальном сайте Анапы.
Балерина в свою очередь опубликовала несколько фотографий с репетиций программы на своей странице в Instagram, сообщает РИА ФАН. "В этот дождливый день мы с добрым клоуном Николаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля "Балерина и Клоун", премьера которого 9 июня в Анапе", – написала ранее Анастасия Волочкова.
Как писали "Дни.ру", ранее шпагат Анастасии Волочковой длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она написала в своем Instagram.
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