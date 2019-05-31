"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
На записи из аэропорта девушка держит в руке два паспорта. Она отметила своего возлюбленного рэпера Элджея (настоящее имя – Алексей Узенюк). Также звезда подписала видео: "Медовый месяц".
За несколько часов до этого она рассказывала подписчикам, что собирает вещи и улетает в отпуск. Но до последнего не рассказывала с кем.
Поклонники шокированы таким поворотом событий. Предположительно, пара тайна поженилась. Именно об этом свидетельствует подпись самой Ивлеевой.
Отметим, Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей в отношениях уже больше года. Во избежании лишних сплетен они предпочитают не афишировать свой роман.
Напомним, недавно ведущая рассказала, что первый секс у нее уж точно не был волшебным. Однако Настя ни о чем не жалеет, как писали ранее Дни.ру.
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