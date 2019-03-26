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Ивлеева взорвалась после слов о наркозависимости

Настя Ивлеева. Фото: www.globallookpress.com
Популярная телеведущая отреагировала на скандальные новости. Настя Ивлеева выразила эмоции на своей страничке в Instagram.
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Звезда YouTube опубликовала в Stories нецензурное сообщение к тем, кто распространяет домыслы о ее якобы наркозависимости. Потом Настя Ивлеева, судя по всему, слегка успокоилась и решила отнестись к сплетням с юмором.

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Девушка разместила свое фото с якобы испачканным наркотиком носом, поставив фоном песню ВИА "Пламя" "Снег кружится". На защиту Насти Ивлеевой также встал гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

Продюсер не дал в обиду звезду телеканала и заявил, что сведения про зависимость Насти Ивлеевой недостоверны. Также Картозия отметил, что девушка славится трудоголизмом и ответственным отношением к делу.

Ранее телеведущую обвинили в серьезной наркотической зависимости. Появилось сообщение, что сексуальная блондинка давно сидит на наркотиках, из-за чего больше всего страдает ее работа.

По слухам, звезда YouTube сорвала съемки сериала "Туристическая полиция", премьера которого должна была состояться еще в прошлом году. В итоге многосерийный фильм увидел свет лишь в этом феврале. Сам Николай Картозия заверил, что в прошлом году и речи не было про съемки сериала. В главной роли комедийной многосерийки снялась телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Автор: Валерия Нарская26 марта 2019, 19:07

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