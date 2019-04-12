Ивлеева с отвращением вспомнила свой первый секс
Обещанной Анастасии Ивлеевой ее мужчиной сказки во время первого в ее жизни секса не случилось. Однако Настя ни о чем не жалеет.
"Все девочки мечтают, чтобы первый секс ассоциировался со сказкой, но у меня так не получилось. Главное, я потеряла девственность с любимым человеком, а все остальное – пустяки", – рассказала Ивлеева в очередном выпуске шоу на своем YouTube-канале.
Анастасия Ивлеева призналась, что девственности лишилась в 17 лет. С первым возлюбленным строила отношения полтора года, большую часть которых они провели в разлуке. А вроде бы наладив отношения, влюбленные достаточно быстро расстались.
Затем Ивлеева осознала, что все еще любит этого человека, и потратила следующие полгода, чтобы его вернуть. Последовал период счастья, который завершился признанием кавалера в том, что он лгал о своих чувствах.
Воспоминаниями о любовных переживаниях и сексуальном опыте Анастасия Ивлеева поделилась с гостем своего шоу – коллегой по "Орлу и решке" Андреем Бедняковым. Телезвезды обсуждали свою бурную личную жизнь. Раскрепощенность блогера Анастасии Ивлеевой в этих вопросах уже принесла ей больше 11 миллионов подписчиков, напоминает Пятый канал.
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