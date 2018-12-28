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Ведущую Ивлееву втянули в скандал с мошенничеством

Анастасия Ивлеева. Фото: www.globallookpress.com
Предприниматель из Оренбурга стал жертвой мошенников. Бизнесмен заявляет, что в этом замешена телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитость отрицает свою причастность к скандалу.
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Михаил Шкодин решил разместить рекламу своего интернет-магазина в Instagram ведущей программы "Орел и решка" Насти Ивлеевой. На официальной странице знаменитости он нашел контакты представителей – Евгения и Василия.

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"Я написал по WhatsApp на номер Евгения. За рекламу у меня попросили 250 тысяч рублей, но потом снизили цену до 50 тысяч. Выслали мне реквизиты для оплаты. Пообещали, что наш рекламный ролик выложат в 16 часов. Я перевел деньги. Но мой собеседник пропал в ту же минуту..." – рассказал бизнесмен.

Шкодин обратился в правоохранительные органы и написал заявление. Полицейские отметили, что мошенничество налицо. "В участке я опять позвонил Василию и объяснил ситуацию. Тогда мне пообещали, что реклама выйдет через час. Я просидел в полиции этот час, но ничего не произошло. Потом стали писать, что вернут деньги. Я послал номер карты – снова тишина", – рассказал бизнесмен.

На следующий день предпринимателю позвонил Евгений и сообщил, что его WhatsApp взломали. Представитель Ивлеевой отметил, что деньги он не получал, и в завершение беседы отметил, что мошенника уже вычислили и скоро накажут.

После с Михаилом связался некий Станислав. Незнакомец рассказал, что тоже стал жертвой негодяев. Он перевел 250 тысяч на номер Евгения. Мужчина предложил Шкодину встретиться и написать коллективное заявление в полицию. После неизвестный добавил, что уже заказывал рекламу у телеведущей "Орла и решки" и проблем никаких не было.

Спустя время Михаилу Шкодину вновь позвонили. Голос с незнакомого номера предлагал разойтись по-хорошему: мол, забери заявление, и деньги вернем.

После того, как бизнесмен предал эту историю огласке, к разбирательствам подключилась Настя Ивлеева. Телеведущая заявила в личном микроблоге, что некий интернет-магазин пытается пиариться за ее счет. По словам звезды, бизнесмен все придумал. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Автор: Руслана Алексеева28 декабря 2018, 15:20
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