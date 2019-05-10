Новые подробности о здоровье попавшей в страшное ДТП певицы МакSим
Скоро певица МакSим отправится домой. "Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы", – цитирует Соколову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате аварии 23 апреля певица Макsим получила серьезные повреждения – все тело артистки было покрыто гематомами. Кроме того, она очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.
Как писали "Дни.ру", в результате страшного ДТП певица Макsим кратковременно потеряла память и несколько дней приходила в себя после случившегося. О произошедшем ЧП сообщила в Instagram представительница звезды. Оказалось, что МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".
Напомним, некоторые заподозрили певицу МакSим в обмане. Злопыхатели высказали предположение, что таким образом артистка решила сделать рекламу своего нового ролика. Представители исполнительницы назвали эти сообщения бредом.
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